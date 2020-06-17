Пересохшие от жары реки Астрахани лишили воды несколько поселков

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Местные жители уверены, что причиной коммунального ЧП является отнюдь не засуха.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

В Астраханской области — где жара уже сейчас достигает 40-ка градусов, пересохли источники воды.

Они сыты по горло постоянным чувством жажды. От бесконечных разговоров тоже пересыхает во рту, но если молчать — лучше не станет. Больше двух недель эти люди практически полностью лишены простого коммунального счастья — воды из крана. У здания администрации собралась лишь малая часть. Население Нижнего Баскунчака — почти три тысячи человек. В таком же положении еще два поселка.

Сразу в нескольких поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Люди уверены — главная причина вовсе не засуха.

Егор Кельдибеков разбирался в ситуации.

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