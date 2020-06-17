Пересохшие от жары реки Астрахани лишили воды несколько поселков
Местные жители уверены, что причиной коммунального ЧП является отнюдь не засуха.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
В Астраханской области — где жара уже сейчас достигает 40-ка градусов, пересохли источники воды.
Они сыты по горло постоянным чувством жажды. От бесконечных разговоров тоже пересыхает во рту, но если молчать — лучше не станет. Больше двух недель эти люди практически полностью лишены простого коммунального счастья — воды из крана. У здания администрации собралась лишь малая часть. Население Нижнего Баскунчака — почти три тысячи человек. В таком же положении еще два поселка.
Сразу в нескольких поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Люди уверены — главная причина вовсе не засуха.
Егор Кельдибеков разбирался в ситуации.
Читайте также
65%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?