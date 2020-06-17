Легкомоторный самолет сел на проезжую часть в Татарстане

Легкомоторный самолет Cessna-182 приземлился на автомобильную дорогу местного значения возле населенного пункта Соколки в Бугурусланском районе региона. Посадка была произведена в трех километрах от аэродрома. Как стало известно 5-tv.ru, на борту воздушного судна находилось два человека. Предварительно, никто из них не пострадал.

Лайнер принадлежит Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации имени Героя Советского Союза Еромасова — филиалу ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». По предварительным данным от источника 5-tv.ru, у самолета отказал двигатель.

Более подробная информация о случившемся уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Бобровка.