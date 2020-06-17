Режим ЧС введен на Камчатке из-за природных пожаров

До конца недели жаркая погода установится еще в десятке регионов, в том числе на Дальнем Востоке, Чукотке и Колыме. Там объявлен повышенный класс пожарной опасности. На Камчатке уже вторые сутки ведут борьбу с крупным пожаром вблизи села Эссо. Этим утром зарегистрирован еще один очаг. Стена огня уже вплотную подошла к жилым домам.

«Работы по тушению обоих пожаров усложняются большой крутизной склонов сопок, труднодоступной местностью, а также отсутствием дождей. В связи со сложившейся обстановкой в лесах Быстринского района введен режим ЧС», — подчеркнул заместитель начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю по государственной противопожарной службе Василий Кухтинов.

МЧС усиливает группировку в районе возгораний. Этим утром в Быстринский район вылетели сотрудники Камчатского спасательного центра. К этой минуте с огнем борются больше 20 человек, задействован вертолет.