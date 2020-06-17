Режим ЧС введен на Камчатке из-за природных пожаров
Стена огня в районе села Эссо уже вплотную подошла к жилым домам.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: ТАСС / МЧС РФ, 5-tv.ru
До конца недели жаркая погода установится еще в десятке регионов, в том числе на Дальнем Востоке, Чукотке и Колыме. Там объявлен повышенный класс пожарной опасности. На Камчатке уже вторые сутки ведут борьбу с крупным пожаром вблизи села Эссо. Этим утром зарегистрирован еще один очаг. Стена огня уже вплотную подошла к жилым домам.
«Работы по тушению обоих пожаров усложняются большой крутизной склонов сопок, труднодоступной местностью, а также отсутствием дождей. В связи со сложившейся обстановкой в лесах Быстринского района введен режим ЧС», — подчеркнул заместитель начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю по государственной противопожарной службе Василий Кухтинов.
МЧС усиливает группировку в районе возгораний. Этим утром в Быстринский район вылетели сотрудники Камчатского спасательного центра. К этой минуте с огнем борются больше 20 человек, задействован вертолет.
Читайте также
58%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?