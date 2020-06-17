Шумные компании вернулись на улицы в центрах Москвы и Петербурга

Как выяснилось, снятием ряда ограничений довольны сейчас не все.

Жители домов в районе Патриарших прудов, в самом центре Москвы, жалуются на шумные компании. Вечеринки в буквальном смысле проходят под их окнами. Когда в столице начался второй этап снятия ограничений, молодежь решила это бурно отметить.

Главная проблема — это шум: веселые, нетрезвые компании дают жителям спокойно уснуть. Люди так устали от галдящих компаний, что обратились в прокуратуру. Там проводят проверку. Полицейские регулярно патрулируют этот район, предупреждая отдыхающих. А тех кто на замечания не реагирует, забирают в отдел и выписывают протокол.

Покой лишь только снится и жителям знаменитой улицы развлечений в Петербурге — на Рубинштейна этой ночью тоже было громко.

Отсутствие летних веранд желающих прогуляться по ночной Северной столице не останавливает. Бары работают на вынос, распивают тут же — на лавочке. И возникает еще одна проблема: после отдыхающих остаются кучи мусора. Но и в этом обвиняют всех, кого угодно, но только не себя.

Как местные жители борются за покой и тишину, разбирался Линар Гинатуллин.