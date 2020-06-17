Пулковская таможня пресекла попытку контрабанды старинных икон
Культурные ценности таможенники обнаружили в почтовой посылке, подготовленной для отправки в Европу.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru
В Петербурге персечена попытка контрабанды в Европу старинных икон. Культурные ценности таможенники обнаружили в почтовой посылке. Шесть образов датируются XVIII–XIX веками.
Но наибольший интерес для историков представляет нательный крест эпохи русского Средневековья. Возбуждены административные дела.
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