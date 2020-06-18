«Свет любви и памяти»: Кинокритик об ушедшем актере Олеге Борецком

В возрасте 56 лет скончался актер, режиссер Олег Борецкий. О том, каким был ушедший при жизни, и чем запомнились его работы, 5-tv.ru рассказал кинокритик Евгений Марголит.

Главным шедевром режиссерской работы Борецкого стал фильм «За день до…», снятый в 1991 году. По словам кинокритика, другим его замыслам постановок осуществиться было не суждено, однако эта картина уже вошла в историю отечественного кинематографа.

«Когда мне в руки попала кассета с фильмом „За день до…“, это было начало 90-х, и я уже сильно разлюбил постсоветское кино, я был просто поражен. Ощущение было, что через сильнейшую чернуху взгляд автора проходит как раскаленный нож сквозь брусок масла. Это картина, в которой совершенно необъяснимый, хотя понятный, в конечном счете, свет! Это, конечно, свет любви и памяти. Он принадлежал к тем людям, с которыми общаешься без опаски услышать какой-нибудь трюизм, какое-то пошлое общее место. Все, что он говорил, было им продумано, прочувствовано! Невероятно обидно, что ни одному больше из его замыслов не суждено было сбыться. Хотя „За день до…“ уже прочно вошел в историю нашего кино», — вспоминал Марголит.

С 2008 года здоровье Борецкого пошатнулось, но он никогда не сетовал на болезни, а оставался в бодром расположении духа. По словам кинокритика, последние годы актер вел тихий образ жизни, однако с удовольствием снимался, когда звали, в сериалах.

«У него было больное сердце. Хотя он совершенно вел себя вне болезни. Говорил о ней с такой иронией, что невозможно было воспринимать его как человека тяжело больного. Он был очень живой и светлый человек!» — заключил Евгений Марголит.

Олег Борецкий родился 29 декабря 1963 года в Иркутске. В 1985-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В том же году начал сниматься в кино. Одной из первых его работ стала роль в популярном фильме о работниках милиции «Внимание! всем постам…», где он сыграл с молодым Андреем Ростоцким. Отметился в таких лентах, как «Зона», «Такая обычная жизнь», «Из жизни капитана Черняева» и других. С 1987-го — директор и актер московского театра «Малая драматическая труппа» (МДТ). Картина «За день до…» стала его единственной режиссерской работой.

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