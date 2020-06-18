Умер сын Никиты Хрущева
Сергей Хрущев был найден мертвым 18 июня.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин
Умер сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — Сергей. Данные о том, что в США скончался доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда появились 18 июня. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил его друг Марк Гаррисон.
«Он умер. Сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация», — сообщил экс-сотрудник посольства США в Москве
Обстоятельства произошедшего выясняются. Сергею Хрущеву было 84 года.
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