Умер сын Никиты Хрущева

Сергей Хрущев был найден мертвым 18 июня.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Умер сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — Сергей. Данные о том, что в США скончался доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда появились 18 июня. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил его друг Марк Гаррисон.

«Он умер. Сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация», — сообщил экс-сотрудник посольства США в Москве

Обстоятельства произошедшего выясняются. Сергею Хрущеву было 84 года.

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