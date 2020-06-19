Как началась ВОВ и готовился парад Победы 1945 года, рассказали рассекреченные Минобороны документы

Эфирная новость 19

Уникальные материалы сообщают, что участвовать в параде на Красной площади должны были более 32 тысяч человек, около 1300 единиц техники и 630 самолетов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Шутов В./Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

Минобороны рассекретило уникальные материалы о начале Великой Отечественной войны. Один из них — сводка советского Генштаба от 22 июня 1941 года, где сообщается о нападении гитлеровских войск на нашу страну, в том числе и неизвестные ранее эпизоды. Например, сражения в Львовской области, когда нашим бойцам удалось не только остановить части Вермахта, но даже ненадолго отбросить их на территорию Польши.

Еще один раздел посвящен подготовке и проведению парада Победы на Красной Площади 24 июня 1945-го. В документах сообщается, что участвовать в нем должны были более 32 тысяч человек, около 1300 единиц техники и 630 самолетов. Опубликованы требования по отбору сводных полков. Главными кандидатами были орденоносцы и герои Советского Союза, проявившие в боях мужество и героизм.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других

Последние новости

19:36
На Западе отреагировали на статью Владимира Путина о Великой отечественной войне
19:24
«Думаю, это до гроба»: Лолита представила публике свою новую любовь
19:14
Блогер Гусейн Гасанов задержан за подложные номера авто в Москве
19:10
Как началась ВОВ и готовился парад Победы 1945 года, рассказали рассекреченные Минобороны документы
18:52
Врачи и музыканты ЗВО поздравили ветеранов медицинской службы в Воронеже
18:44
Адвокат о неких визитерах к матери погибшего Захарова: «Пытались всучить деньги»

Сейчас читают

«Есть что вспомнить»: Брухунова засветила снимки с Петросяном из личного архива
ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других
«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок