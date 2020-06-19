Как началась ВОВ и готовился парад Победы 1945 года, рассказали рассекреченные Минобороны документы

Минобороны рассекретило уникальные материалы о начале Великой Отечественной войны. Один из них — сводка советского Генштаба от 22 июня 1941 года, где сообщается о нападении гитлеровских войск на нашу страну, в том числе и неизвестные ранее эпизоды. Например, сражения в Львовской области, когда нашим бойцам удалось не только остановить части Вермахта, но даже ненадолго отбросить их на территорию Польши.

Еще один раздел посвящен подготовке и проведению парада Победы на Красной Площади 24 июня 1945-го. В документах сообщается, что участвовать в нем должны были более 32 тысяч человек, около 1300 единиц техники и 630 самолетов. Опубликованы требования по отбору сводных полков. Главными кандидатами были орденоносцы и герои Советского Союза, проявившие в боях мужество и героизм.