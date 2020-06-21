Россия вышла из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями

Итак, Россия выходит с минимальными потерями из ситуации с коронавирусом. При этом нельзя забывать, что проблем достаточно. Всю неделю президент проводил онлайн-совещания, мониторя обстановку в стране. Ноу-хау Путина — в прямых линиях принимали участие не только чиновники и бизнесмены, но и обычные граждане.

Петербургскую пенсионерку Валентину Степанову радует даже самая обычная зелень в собственном дворе. За последние три месяца она с супругом впервые выходит из дома.

«Я в окошко смотрел на природу эту. А тут свежий воздух чувствуешь», — говорит во время видеовключения пенсионер Евгений Степанов.

«Впечатления потрясающие, столько солнца и зелени», — вторит ему супруга.

Кирилл Сергеев продолжит.