Россия вышла из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями
Всю неделю Владимир Путин проводил онлайн-совещания, включая мониторинг обстановки в стране.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sergei Mikhailichenko
Итак, Россия выходит с минимальными потерями из ситуации с коронавирусом. При этом нельзя забывать, что проблем достаточно. Всю неделю президент проводил онлайн-совещания, мониторя обстановку в стране. Ноу-хау Путина — в прямых линиях принимали участие не только чиновники и бизнесмены, но и обычные граждане.
Петербургскую пенсионерку Валентину Степанову радует даже самая обычная зелень в собственном дворе. За последние три месяца она с супругом впервые выходит из дома.
«Я в окошко смотрел на природу эту. А тут свежий воздух чувствуешь», — говорит во время видеовключения пенсионер Евгений Степанов.
«Впечатления потрясающие, столько солнца и зелени», — вторит ему супруга.
Кирилл Сергеев продолжит.
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