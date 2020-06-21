Какой была 18-летняя блогер-миллионер Настя Тропи, трагически погибшая на Бали
Self-made миллионершей юная россиянка стала в 15 лет. 5-tv.ru изучил жизненный путь Насти Тропи.
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Фото, видео: Instagram @nastyatropi
Днем 21 июня стало известно о смерти блогера-миллионника Насти Тропицель или Тропи — как называли ее поклонники. 18-летняя Настя скончалась в результате ДТП: блогер погибла во время поездки на мотоцикле.
Новость повергла в шок каждого, кто был хоть сколько-нибудь знаком с очаровательной, неунывающей блондинкой. Ведь именно Настя, по словам многочисленных поклонников, дарила им радость даже в грустные времена и, как никто другой, находила правильные слова для мотивации на лучшие свершения.
«Настя, self-made миллионерша — просто мечтала о свободе. Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — так подписан профиль Тропи в Instagram.
Количество подписчиков Анастасии давно преодолело рубеж в один миллион и… продолжает расти. По словам самой Тропи, она стала миллионершей, будучи совсем юным подростком — в 15 лет. В чем секрет ее успеха? Вероятно, в постоянном желании развиваться, жизнелюбии, а также — способности смело взглянуть страху в глаза.
«Я, девочка из обычной семьи, моя мама работает в офисе с утра до вечера, папа — врач. Все детство я мечтала о том, чтобы стать независимой. Идти против течения непросто, но только благодаря своей настойчивости я, в свои 17 лет, учусь сама дома, самостоятельно путешествую, имею несколько честно заработанных миллионов на счете», — написано на официальном сайте Тропи.
Известно, что девушка покорила сердца пользователей не только благодаря красивому контенту. Анастасия также разрабатывала и проводила необычные вебинары, цель которых — научить людей жить по-другому: любить себя, ценить каждое мгновение и быть уверенным в собственных силах.
Тропи также регулярно выкладывать в сеть «список дел», необходимых для осуществления мечты. В числе прочих, были: знакомство с медийными персонами и предпринимателями, желание пойти на уроки танцев, изучение английского языка…и роковое «путешествие на байках» по Бали.
Жизненный путь Насти Тропи прервался внезапно. Но, кажется, на ее личную страничку еще долго будут заходить фанаты, перечитывая посты с бесценными советами. По словам подписчиков блогера, Настя за короткую жизнь успела сделать то, что редко кому удается — подарить людям колоссальное количество позитива, добра и тепла. Сегодня это просто бесценно.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали.
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