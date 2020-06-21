Какой была 18-летняя блогер-миллионер Настя Тропи, трагически погибшая на Бали

Днем 21 июня стало известно о смерти блогера-миллионника Насти Тропицель или Тропи — как называли ее поклонники. 18-летняя Настя скончалась в результате ДТП: блогер погибла во время поездки на мотоцикле.

Новость повергла в шок каждого, кто был хоть сколько-нибудь знаком с очаровательной, неунывающей блондинкой. Ведь именно Настя, по словам многочисленных поклонников, дарила им радость даже в грустные времена и, как никто другой, находила правильные слова для мотивации на лучшие свершения.

«Настя, self-made миллионерша — просто мечтала о свободе. Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — так подписан профиль Тропи в Instagram.

Количество подписчиков Анастасии давно преодолело рубеж в один миллион и… продолжает расти. По словам самой Тропи, она стала миллионершей, будучи совсем юным подростком — в 15 лет. В чем секрет ее успеха? Вероятно, в постоянном желании развиваться, жизнелюбии, а также — способности смело взглянуть страху в глаза.

Instagram @nastyatropi

«Я, девочка из обычной семьи, моя мама работает в офисе с утра до вечера, папа — врач. Все детство я мечтала о том, чтобы стать независимой. Идти против течения непросто, но только благодаря своей настойчивости я, в свои 17 лет, учусь сама дома, самостоятельно путешествую, имею несколько честно заработанных миллионов на счете», — написано на официальном сайте Тропи.

Известно, что девушка покорила сердца пользователей не только благодаря красивому контенту. Анастасия также разрабатывала и проводила необычные вебинары, цель которых — научить людей жить по-другому: любить себя, ценить каждое мгновение и быть уверенным в собственных силах.

Тропи также регулярно выкладывать в сеть «список дел», необходимых для осуществления мечты. В числе прочих, были: знакомство с медийными персонами и предпринимателями, желание пойти на уроки танцев, изучение английского языка…и роковое «путешествие на байках» по Бали.

Instagram @nastyatropi

Жизненный путь Насти Тропи прервался внезапно. Но, кажется, на ее личную страничку еще долго будут заходить фанаты, перечитывая посты с бесценными советами. По словам подписчиков блогера, Настя за короткую жизнь успела сделать то, что редко кому удается — подарить людям колоссальное количество позитива, добра и тепла. Сегодня это просто бесценно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали.