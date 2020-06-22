Какие ограничения снимают в Краснодаре и Петербурге с 22 июня

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На улицах Северной столицы все чаще можно увидеть туристов, даже несмотря на то, что музеи города остаются закрытыми.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

В российских регионах новая волна снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

В Краснодаре накануне открылись крупные торговые центры под аплодисменты многочисленных покупателей в масках и перчатках. В Петербурге после трехмесячного перерыва открывают санатории, и вновь заработает услуга каршеринга. На улицах Северной столицы встречается все больше туристов, несмотря на то, что городские парки и музеи еще по-прежнему закрыты.

«Здесь не нужно себе придумывать никакую программу. Здесь не обязательно должны работать музеи или рестораны. Здесь можно просто выйти, пойти прогуляться по улицам. И насладиться, и получить то самое удовольствие, что ты ожидаешь от Питера, приезжая из другого города», — считает Дмитрий Оленин, радиоведущий.

На Кубани и в Адыгее открыли церкви и мечети. Но напомнили: меры безопасности никто не отменял. Верующие должны соблюдать безопасную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты и антисептики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему стандартная медицинская маска защищает ребенка на 20% хуже, чем взрослого.

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