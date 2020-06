Почему стандартная медицинская маска защищает ребенка на 20% хуже, чем взрослого

Стандартные маски защищают детей от коронавируса на 20% хуже, чем взрослых. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные голландских ученых. Члены организации National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) протестировали разные типы средств индивидуальной защиты (СИЗ) в серии экспериментов с участием добровольцев, среди которых были 28 взрослых и 11 детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Исследователи сделали вывод, что стандартные маски хуже прилегают к лицам детей. Кроме того, те не следят за качеством их ношения и не поправляют при необходимости. Вместе с тем дети больше двигаются, и маски у них съезжают, открывая нос или рот. Поэтому, как считают ученые, они нуждаются в масках меньшего размера.

С этим согласны и российские медики. Сегодня на отечественном рынке уже можно найти медицинские изделия для детей — как иностранные, так и произведенные в РФ. В связи с распространением COVID-19 в стране решили наладить выпуск многоразовых СИЗ уменьшенного размера, и они уже пользуются спросом. Доступны и одноразовые детские маски. Тем не менее, вместе с многоразовыми средствами защиты они пока занимают менее 1% рынка медицинских изделий.

Эксперты отмечают, что в России наращивается производство детских масок. В этом есть острая необходимость в преддверии учебного сезона на случай, если осенью начнется вторая волна заболеваемости коронавирусом, которую прогнозируют медики.

Ранее 5-tv.ru писал, какая связь между группой крови и смертностью от коронавируса?