Северная Корея готовится ответить южному соседу его же оружием. В Пхеньяне заявили, что напечатали больше 12 миллионов листовок, а чтобы их доставить, подготовили три тысячи воздушных шаров. Когда их запустят, пока неизвестно, но в Сеуле уже попросили отменить подготовку к акции, в противном случае пообещали дать военный ответ.

Впрочем, власти в КНДР уже заявили, что непременно сбросят листовки, так как Южная Корея сама сорвала все мирные договоренности. Эксперты предполагают, что акция пройдет 25 июня — в день 70-летия начала Корейской войны.