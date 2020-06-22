Пхеньян ответит Сеулу их же оружием
В Северной Корее подготовили три тысячи воздушных шариков для распространения листовок.
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Северная Корея готовится ответить южному соседу его же оружием. В Пхеньяне заявили, что напечатали больше 12 миллионов листовок, а чтобы их доставить, подготовили три тысячи воздушных шаров. Когда их запустят, пока неизвестно, но в Сеуле уже попросили отменить подготовку к акции, в противном случае пообещали дать военный ответ.
Впрочем, власти в КНДР уже заявили, что непременно сбросят листовки, так как Южная Корея сама сорвала все мирные договоренности. Эксперты предполагают, что акция пройдет 25 июня — в день 70-летия начала Корейской войны.
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