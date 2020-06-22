Аэростаты подняли в воздух 18-метровый флаг России в Краснодаре — видео
В разных регионах России проходят акции в День памяти и скорби.
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Фото, видео: РИА Новости / Георгий Зимарев; 5-tv.ru
На рассвете в память о самой страшной войне по всей стране зажглись тысячи свечей. В Петербурге ими выложили кадр из фильма сорок четвертого года «Жила-была девочка». Ленту о судьбах детей войны сняли в блокадном Ленинграде.
В разных регионах России горящие свечи складывают в: красные звезды, слова «Помним», цифру семьдесят пять — отсылка к 75-летию Победы.
В Краснодарском летном училище аэростаты подняли в воздух 18-метровый флаг Российской Федерации и Георгиевскую ленту.
В Ростове-на-Дону с городской набережной спустили на воду венки и цветы.
Скорбную дату вспомнили и наши соотечественники за рубежом. В Берлине — у военного мемориала, в Вашингтоне — у посольства России — зажгли сотни свечей.
А в Риге прошел митинг у памятника Победы. Туда пришли люди с цветами и георгиевскими лентами, несмотря на то, что депутаты латвийского сейма сейчас рассматривают вопрос о запрете этого символа Победы.
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