На рассвете в память о самой страшной войне по всей стране зажглись тысячи свечей. В Петербурге ими выложили кадр из фильма сорок четвертого года «Жила-была девочка». Ленту о судьбах детей войны сняли в блокадном Ленинграде.

В разных регионах России горящие свечи складывают в: красные звезды, слова «Помним», цифру семьдесят пять — отсылка к 75-летию Победы.

В Краснодарском летном училище аэростаты подняли в воздух 18-метровый флаг Российской Федерации и Георгиевскую ленту.

В Ростове-на-Дону с городской набережной спустили на воду венки и цветы.

Скорбную дату вспомнили и наши соотечественники за рубежом. В Берлине — у военного мемориала, в Вашингтоне — у посольства России — зажгли сотни свечей.

А в Риге прошел митинг у памятника Победы. Туда пришли люди с цветами и георгиевскими лентами, несмотря на то, что депутаты латвийского сейма сейчас рассматривают вопрос о запрете этого символа Победы.