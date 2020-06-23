Шоумен Солнцев требует грязных подробностей развода Асмус с Харламовым

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Алина Потёмкина
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Экс-участник «Дома-2» назвал развод актеров скучным и предложил Асмус рассказать сальную деталь расставания с мужем.

Шоумен Солнцев требует грязных подробностей развода Асмус с Харламовым

Фото: Instagram @asmuskristina

Пока поклонники переживают из-за развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, некоторые жаждут жареных подробностей причины расставания пары, которая была вместе восемь лет. Так, экс-участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев заявил в интервью изданию NewInform, что видит развод актеров слишком скучным.

«Я считаю, что как-то скучновато просто так разводиться с Гариком. Пусть возьмет на вооружение что-то гротесковое в тех смыслах, в которых эта парочка и производила (впечатление — Прим. ред.) последние годы. Чтобы это имело какой-то смысл и какой-то движ, а не просто так „сообщила, что она разводится“. Ну и что? Нам нужен креатив. Поэтому я хочу и требую драк и оторванных ушей и только потом, в конце, развода. Хочу грязных и ужасных подробностей и нюансов», — заявил Солнцев.

Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение расстаться после восьми лет брака. Об этом каждый из супругов объявил на своей странице в Instagram. Актриса и юморист подчеркнули, что причина их развода не имеет отношения к фильму «Текст», самоизоляции или третьим лицам. Примечательно, что именно за съемку в откровенной сцене в упомянутой супругами картине, актриса подверглась нападками хейтеров. Как писал ранее 5-tv.ru, звезда «Деффчонок» предупредила о новой волне травли Асмус из-за развода.

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