«Покинул нас на днях»: певица Натали сообщила о трагедии в семье

Семья певицы Натали переживает большую трагедию: из жизни ушел глава семейства, папа артистки Анатолий Миняев. Об этом сама звезда сообщила на личной странице в Instagram.

Натали опубликовала в сети трогательное видео из семейных фото, главный герой которых — любимый папа. Певица отметила, что в феврале Анатолий Николаевич отпраздновал свое 70-летие и был в прекрасной физической форме. Что именно могло послужить причиной скоропостижной кончины — не уточняется.

«Мой, наш папочка — Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! И на днях покинул нас…Большой семьей, конечно, легче нести утрату… Скорбим, дети, жена, внуки… Любимый…» — написала Натали.

Брат звезды Максим Волга добавил, что Анатолий Николаевич всегда был человеком, на которого можно положиться в любой ситуации. Он не просто ценил жизнь, но и с огромным уважением относился к окружающим, стараясь оказать помощь и поддержку каждому, кто в этом нуждается.

«Он всегда считал, что самое главное, что есть у всех нас, это семья и любовь друг к другу. Он любил жизнь, спорт, семью и людей, иногда ворчун, но ворчун только от того, что он именно так переживал за кого-то. Любите жизнь и своих близких!» — подписал то же трогательное видео Максим в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @natali_star74

В комментариях поклонники артистки пожелали ей и всей семьи огромного терпения, сил и мужества смириться с тяжелой утратой. Соболезнования высказали и звезды шоу-бизнеса. В частности, астролог Тамара Глоба, а также режиссер Мария Скобелева.

«Какие добрые глаза! Светлая память!»

«Я промолчу. Не нужны тут слова. Сердцем я с вами… Натали…»

«Светлая память вашему папе! Пусть земля ему будет пухом!!! Держитесь!» — откликнулись на печальное известие пользователи.

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