Парад Победы прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Более тысячи российских и сирийских военнослужащих, военная полиция, тактическая группа и медики приняли участие в торжественном марше, который завершился авиашоу в исполнении наших пилотов.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Раньше всех парад сегодня провели в Петропавловске-Камчатском. Затем эстафету памяти о Великой Победе подхватили Сахалин и Владивосток. Самая зрелищная часть — это проход колонны военной техники по центральной площади. Впервые в параде в столице Приморья участвовали бронемашины «Тигр». Они только поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота. Но больше всего эмоций вызывает, конечно, танк Т-34, который участвовал в Сталинградской битве.
В Новосибирске в воздушной части парада принял участие «Бессмертный полк». Пилоты транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 взяли с собой в полет фотографии фронтовиков, в том числе своих родных, которые участвовали в войне.
Самый маленький российский город, где сегодня прошел парад — Белогорск в Амурской области, где дислоцирован Штаб 35-й общевойсковой армии. Почетными гостями стали пять ветеранов, перед которыми маршем прошли полторы тысячи военнослужащих и 45 единиц боевой техники.
Ну, а самый дальний плац, где наши военные сегодня прошли торжественным маршем — это российская авиабаза Хмеймим в Сирии. В параде приняли участие более тысячи российских и сирийских военнослужащих, летчики, военная полиция, тактическая группа и даже медики. Завершился парад авиашоу в исполнении наших пилотов.
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