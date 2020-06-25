Мужчины назвали цвет женского нижнего белья, который возбуждает их больше всего

Ученые из Индонезии провели эксперимент и выяснили, какой цвет женского нижнего белья возбуждает мужчин и женщин больше всего. Как сообщает издание Express, в исследовании принимали участие две группы по десять человек из женщин и мужчин.

Их подключили к оборудованию для мониторинга мозговых волн и показали пять комплектов белья: черного, белого, красного, голубого и серого. У представителей сильного пола импульсы учащались при виде белого белья, а у женщин — красного. Меньше всего мужчин привлекали комплекты цвета крови, а женщин цвета ночи.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что более яркие цвета вызывают у людей положительные эмоции, в то время как черный и темные оттенки влекут за собой усталость.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых несексуальных женских вещей по мнению мужчин. Удивительно, но в список вошли вещи в сеточку: если это не чулки, у ценителей женской красоты они вызывают не желание, а отторжение.