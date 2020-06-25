Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

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Явка на электронное голосование составила более 11% за первые два часа.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

За первые два часа явка на электронное голосование составила более 11%, проголосовали более 15 тысяч человек. В голосовании уже принял участие Патриарх Кирилл. Он отметил важность поправок в Конституцию.

«Мы голосуем за поправки в Основной закон Российской Федерации и за те поправки, которые имеют очень глубокое мировоззренческое значение, которое, будучи применено в жизнь, может привести к очень важным духовным и нравственным последствиям в жизни нашего народа. Я имею ввиду в первую очередь поправку, которая упоминает бога», — сказал Патриарх Кирилл.

Изменения в основном законе определят будущее страны на предстоящие десятилетия, поэтому важно мнение каждого.

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