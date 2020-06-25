Торжества в честь 75-летия Победы восхитили зарубежные СМИ

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Парад Победы европейские и американские журналисты назвали одним из самых грандиозных событий в современной истории России.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

За рубежом Парад в честь 75-летия Победы назвали одним из самых грандиозных событий в современной истории России. Европейских и американских журналистов восхитил размах торжеств. Например, CNN пишут об участии иностранных лидеров, которые специально приехали, чтобы отметить юбилей Победы. А The Washington Post и BBC отмечают, что российская армия продолжает укрепляться.

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