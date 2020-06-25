Флаг ЛГБТ появился на здании посольства США в Москве

Жители Москвы заметили, что сегодня на здании посольства США появился еще один флаг. Так, кроме звездно-полосатого знамени на фасаде диппредставительства появился символ ЛГБТ-сообщества.

В комментарии «Известиям» в посольстве ответили, что таким образом официальный Вашингтон отмечает набирающий популярность в Америке праздник «месяц гордости» ЛГБТ. Радужные флаги, также появились на зданиях посольств США в Латвии, Польше, Южной Корее и Швейцарии.

Но год назад администрация Дональда Трампа запретила вывешивать радужные флаги, делать это можно во дворах представительств или внутри зданий, но не на фасадах. Очевидно, в Москве распоряжение нарушили. Но к этой минуте провокационный флаг убрали.