Флаг ЛГБТ появился на здании посольства США в Москве
Официальный Вашингтон таким образом отмечает набирающий популярность в Америке праздник «месяц гордости ЛГБТ».
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Жители Москвы заметили, что сегодня на здании посольства США появился еще один флаг. Так, кроме звездно-полосатого знамени на фасаде диппредставительства появился символ ЛГБТ-сообщества.
В комментарии «Известиям» в посольстве ответили, что таким образом официальный Вашингтон отмечает набирающий популярность в Америке праздник «месяц гордости» ЛГБТ. Радужные флаги, также появились на зданиях посольств США в Латвии, Польше, Южной Корее и Швейцарии.
Но год назад администрация Дональда Трампа запретила вывешивать радужные флаги, делать это можно во дворах представительств или внутри зданий, но не на фасадах. Очевидно, в Москве распоряжение нарушили. Но к этой минуте провокационный флаг убрали.
Читайте также
37%
0.63 78.06
0.30
Нашли ошибку?