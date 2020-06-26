Пятьдесят тест-систем для определения COVID-19 зарегистрировано в России
Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на итоговой коллегии ведомства, это помогло в кратчайшие сроки наладить контроль за распространением инфекции.
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Сдержать пандемию в России удалось благодаря оперативным действиям властей и медиков, а также сплоченности людей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на итоговой коллегии ведомства. В кратчайшие сроки были разработаны тест-системы для диагностики инфекции, что помогло наладить контроль за распространением заболевания.
Михаил Мурашко также добавил, что, благодаря цифровым технологиям, удалось улучшить качество обслуживания в ФАПах. В прошлом году высокоскоростной интернет провели почти в пяти тысячах фельдшерских пунктах, находящихся вдали от мегаполисов.
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