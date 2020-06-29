Духи с ароматом космоса планируют создать в США

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Карина Бернтгольц
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Американец Мет Ричмонд описывает подобный запах как смесь пороха, пережаренного стейка, малины и рома.

Духи с ароматом космоса планируют создать в США

Фото: www.globallookpress.com /Wiese/face to face

Духи с ароматом космоса хотят создать в США. Как пишет CNN, на платформе Kickstarter уже начался сбор средств на эту новинку, которая должна поразить мир. Руководитель проекта Eau de Space, американец Мет Ричмонд, ориентируясь на впечатления астронавтов, описал аромат. По его словам, он напоминает смесь пороха, пережаренного стейка, малины и рома. Идея создания уникальных духов связана с желанием исследователей привлечь молодежь к изучению естественных наук.

Химический синтез запаха космоса был создан еще в 2008 году. Желая использовать его в процессе тренировок астронавтов-новичков, Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) специально наняло химика Стива Пирса.

К слову, на духах с запахом космоса идеи Мета Ричмонда не закончились. В дальнейшем он планирует воссоздать аромат Луны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 21 июня в небе можно было увидеть «кольцо огня».

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