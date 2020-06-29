Полигон с промышленными отходами полыхает в Норильске

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Игорь Рязов
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Площадь возгорания составляет около одной тысячи квадратных метров.

Полигон с промышленными отходами полыхает в Норильске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Полигон с промышленными отходами загорелся в Норильске. Площадь возгорания составляет около одной тысячи квадратных метров, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

«Загорелся полигон твердых промышленных отходов ООО „Байкал-2000“ на площади 1000 квадратных метров. Шлейф дыма уходит от Норильска в сторону тундры», — передает слова собеседника агентство.

Отмечается, что сейчас огонь находится в нескольких километрах от ближайших домов.

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