Полигон с промышленными отходами полыхает в Норильске

Полигон с промышленными отходами загорелся в Норильске. Площадь возгорания составляет около одной тысячи квадратных метров, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

«Загорелся полигон твердых промышленных отходов ООО „Байкал-2000“ на площади 1000 квадратных метров. Шлейф дыма уходит от Норильска в сторону тундры», — передает слова собеседника агентство.

Отмечается, что сейчас огонь находится в нескольких километрах от ближайших домов.