Полигон с промышленными отходами полыхает в Норильске
Площадь возгорания составляет около одной тысячи квадратных метров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Полигон с промышленными отходами загорелся в Норильске. Площадь возгорания составляет около одной тысячи квадратных метров, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
«Загорелся полигон твердых промышленных отходов ООО „Байкал-2000“ на площади 1000 квадратных метров. Шлейф дыма уходит от Норильска в сторону тундры», — передает слова собеседника агентство.
Отмечается, что сейчас огонь находится в нескольких километрах от ближайших домов.
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