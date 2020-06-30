ТОП-4 знака зодиака, которые на всю жизнь защищены кармой предков

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Алиса Старжевская
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Эти люди могут не беспокоиться — предыдущие поколения рода будут оберегать их от рождения до самого конца.

ТОП-4 знака зодиака, которые на всю жизнь защищены кармой предков

Фото: www.globallookpress.com

С древних времен люди верили, что все поколения рода неразрывно связаны друг с другом. Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака особо остро ощущают поддержку своих предков, которые защищают их от рождения до самой смерти. Какие знаки находятся под покровительством своих предков в течение всей жизни, рассказывают «Экспресс-новости».

Водолей

Люди, рожденные под созвездием Водолея, с детства отличаются уникальными способностями. Они очень дальнозорки, способны предвидеть будущее и могут предусмотреть все препятствия, которые появляются на их пути. Такая особенность передается Водолеям на генном уровне и служит надежной защитой во всех жизненных неурядицах. Именно поддержка предков помогает этому знаку зодиака добиться больших успехов в жизни.

Рак

У Раков сильно развита интуиция, которая спасает их в неопределенных ситуациях. Благодаря старанию предков, в них с детства заложена программа, позволяющая им многого достичь в жизни. На подсознательном уровне они знают, к чему им нужно стремиться, но зачастую врожденный страх сбивает их с пути. Влияние кармы предков в результате оказывается намного сильнее страхов и, в конце концов, Раки все же находят верную дорогу, хотя и с большим опозданием.

Скорпион

Астрологи называют этот знак «шкатулкой с секретами». Больше никто не умеет так ловко маскировать свои истинные намерения и особенности характера, как Скорпион. Именно благодаря этой врожденной черте, доставшейся Скорпиону от предков, он идет по жизни легко и непринужденно, добиваясь многого.

Козерог

Крайне осторожный и рациональный знак зодиака, который редко совершает ошибки. Эти свойства характера достались ему от прошлых поколений. Козерог всегда принимает только продуманные и взвешенные решения, поэтому среди представителей этого знака зодиака практически не найти малообеспеченных людей.

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