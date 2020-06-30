ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
Планировавший подрыв у одного из административных зданий города задержан.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, ФСБ России
Во Владикавказе сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) задержан 30-летний россиянин, который поддерживал связь с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ* и планировал подрыв самодельного взрывного устройства возле одного из административных зданий города.
По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что после совершения теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке и примкнуть к боевикам ИГ*.
Оперативники также обнаружили тайник с компонентами для изготовления СВУ, а также средства связи и переписка с боевиками.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — участие в деятельности террористической организации. Планируется также рассматриваться статья — покушение на теракт.
* - запрещена в РФ.
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