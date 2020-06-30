Во Владикавказе сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) задержан 30-летний россиянин, который поддерживал связь с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ* и планировал подрыв самодельного взрывного устройства возле одного из административных зданий города.

По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что после совершения теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке и примкнуть к боевикам ИГ*.

Оперативники также обнаружили тайник с компонентами для изготовления СВУ, а также средства связи и переписка с боевиками.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — участие в деятельности террористической организации. Планируется также рассматриваться статья — покушение на теракт.

* - запрещена в РФ.