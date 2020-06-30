Рудковская ответила Урганту на шутку о Плющенко

Яна Рудковская, продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко, отреагировала на недавнюю шутку Ивана Урганта о своем муже. Как передает Lenta.ru, в эфире очередного выпуска своего шоу Ургант не обошел стороной назначение Плющенко в тренерский штаб сборной России по фигурному катанию.

Телеведущий в шутку процитировал Гном Гномыча, сына Рудковской и Плющенко, якобы сказавшего, что осталось «пристроить мать» и тогда можно будет «перевести дух». Ответ Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Что же я всем покоя не даю», — написала продюсер.

Ответа от Ивана Урганта пока не последовало.

О попадании Плющенко в тренерский штаб сборной России по фигурному катанию стало известно 14 июня, когда министерство спорта опубликовало соответствующий документ. Ранее Плющенко не участвовал в подготовке спортсменов сборной.

Назначение произошло после того, как в его академию «Ангелы Плющенко» от известного тренера Этери Тутберидзе перешла двухкратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти советах по воспитанию детей от Рудковской, которыми она поделилась в Instagram.