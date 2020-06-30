В Приморье приступили к первому этапу снятия ограничений после коронавируса
Планируется, что уже с 15 июля в региона стартует туристический сезон.
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Фото, видео: www.globallookpress.com @Xinhua, 5-tv.ru
Власти Приморья приступили к первому этапу снятия ограничений. С сегодняшнего дня там открываются музеи и выставки, разрешены спортивные занятия. Правда пока только в залах небольшой площади. Впрочем, если благоприятная обстановка сохранится — уже в ближайшее время запретов в регионе станет меньше.
«При сохранении такой ситуации мы перейдем ко второму этапу, когда можно будет работать фитнес-залам и предприятиям торговли до 800 метров», — заявил глава региона Олег Кожемяко.
Планируется, что уже с 15 июля в Приморье стартует туристический сезон. Откроются все предприятия общественного питания. А дети смогут поехать в оздоровительные лагеря и полноценно отдохнуть перед началом нового учебного года.
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