В Приморье приступили к первому этапу снятия ограничений после коронавируса

Власти Приморья приступили к первому этапу снятия ограничений. С сегодняшнего дня там открываются музеи и выставки, разрешены спортивные занятия. Правда пока только в залах небольшой площади. Впрочем, если благоприятная обстановка сохранится — уже в ближайшее время запретов в регионе станет меньше.

«При сохранении такой ситуации мы перейдем ко второму этапу, когда можно будет работать фитнес-залам и предприятиям торговли до 800 метров», — заявил глава региона Олег Кожемяко.

Планируется, что уже с 15 июля в Приморье стартует туристический сезон. Откроются все предприятия общественного питания. А дети смогут поехать в оздоровительные лагеря и полноценно отдохнуть перед началом нового учебного года.