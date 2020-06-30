Военнослужащим повысят зарплату с 1 октября 2020 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о повышении заработной платы военнослужащим на 3% с 1 октября 2020-го, сообщило ТАСС. Прибавка коснется военнослужащих контрактной и срочной службы, призывников, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, федеральной противоправной службы, Росгвардии, таможенных органов и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

Оклады военных должны быть увеличены и округлены в сторону увеличения. Расходы на повышение заработной платы военнослужащих будут производиться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, сказано в подписанном документе.

«Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам в соответствии с настоящим постановлением, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели, соответствующими федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами», — написано в постановлении.

Таким образом, оклад военных увеличиться в 1,03 раза — 3%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин подписал постановление об июльских выплатах семьям с детьми до 16 лет.