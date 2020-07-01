Творческий подход: неожиданные образы избирателей на голосовании по Конституции
Выбравшие для себя такой оригинальный подход россияне, считают, что просто бросить бюллетень в урну — банально и неинтересно.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Даже в таком официальном мероприятии как голосование по Конституции, нашлось место для творчества и самовыражения. Многие россияне решили, что просто прийти и бросить бюллетень в урну — слишком банально и неинтересно.
Например, в Ленинградской области на избирательный участок явился гражданин в костюме супергероя. Мужчина заявил что он — «тосмен» и обладает волшебной силой — гражданской позицией.
Кто-то отдал предпочтение персонажам из сказок. На один из участков пришли Мальвина и Буратино. Когда у девушки проверили паспорт, выяснилось, что у нее День Рождения.
Под Петербургом, пока родители голосуют, детей катают на верблюде. От «корабля пустыни» ребята были в восторге.
А в Кемерове приятное с полезным совместили молодожены. Прямо из ЗАГСа они отправились на избирательный участок. Были и цветы, и поздравления, и крики «Горько».
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