Творческий подход: неожиданные образы избирателей на голосовании по Конституции

Даже в таком официальном мероприятии как голосование по Конституции, нашлось место для творчества и самовыражения. Многие россияне решили, что просто прийти и бросить бюллетень в урну — слишком банально и неинтересно.

Например, в Ленинградской области на избирательный участок явился гражданин в костюме супергероя. Мужчина заявил что он — «тосмен» и обладает волшебной силой — гражданской позицией.

Кто-то отдал предпочтение персонажам из сказок. На один из участков пришли Мальвина и Буратино. Когда у девушки проверили паспорт, выяснилось, что у нее День Рождения.

Под Петербургом, пока родители голосуют, детей катают на верблюде. От «корабля пустыни» ребята были в восторге.

А в Кемерове приятное с полезным совместили молодожены. Прямо из ЗАГСа они отправились на избирательный участок. Были и цветы, и поздравления, и крики «Горько».