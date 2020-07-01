Творческий подход: неожиданные образы избирателей на голосовании по Конституции

Эфирная новость 55

Выбравшие для себя такой оригинальный подход россияне, считают, что просто бросить бюллетень в урну — банально и неинтересно.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Даже в таком официальном мероприятии как голосование по Конституции, нашлось место для творчества и самовыражения. Многие россияне решили, что просто прийти и бросить бюллетень в урну — слишком банально и неинтересно.

Например, в Ленинградской области на избирательный участок явился гражданин в костюме супергероя. Мужчина заявил что он — «тосмен» и обладает волшебной силой — гражданской позицией.

Кто-то отдал предпочтение персонажам из сказок. На один из участков пришли Мальвина и Буратино. Когда у девушки проверили паспорт, выяснилось, что у нее День Рождения.

Под Петербургом, пока родители голосуют, детей катают на верблюде. От «корабля пустыни» ребята были в восторге.

А в Кемерове приятное с полезным совместили молодожены. Прямо из ЗАГСа они отправились на избирательный участок. Были и цветы, и поздравления, и крики «Горько».

Читайте также

+15° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.44
0.49 78.99
0.31
ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в и...

Последние новости

14:27
Неудачи и потеря успеха: чем опасно лунное затмение 5 июля
14:20
Столичный врач-проктолог домогался пациентки
14:12
Ветеран рассказал, как получил автограф Путина
14:06
На вынос: автомобиль влетел в кафе на северо-востоке Петербурга
13:58
В ГИБДД предложили каршерингам создать черный список водителей
13:40
«Вроде люди с интеллектом»: Эммануила Виторгана раскритиковали за видео с дочкой

Сейчас читают

Вдова Проскурина рассказала о причине смерти звезды «Жестокого романса»
«Очень глубокий человек был» — режиссер о последней роли Виктора Проскурина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок