В Узбекистане задержали возможных членов группы, стоящей за взрывом в Петербурге

|
Валентин Черников
59

Силовики республики вскрыли ячейку приверженцев запрещенной международной террористической организации.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: YAY\TASS

Сотрудники МВД и Службы госбезопасноти Узбекистана задержали 11 человек по подозрению в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Об этому сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства внутренних дел.

Уточняется, что силовики разоблачили незаконную деятельность террористической ячейки. До этого, 24 июня в Ташкенте и Ташкентской области задержали 25 приверженцев указанной организации. По имеющимся данным, задержанные попали под влияние действующих в Сирии боевиков и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.

По информации силовых ведомств, «Катиба Таухид валь-Джихад»* стояла за взрывом в метро Петербурга в апреле 2017 года. В августе 2019-го она вошла в список организаций на сайте ФСБ, признанных российским судом террористическими.

* —  запрещена в РФ.

+17° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.44
0.49 78.99
0.31
ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в и...

Последние новости

9:45
Основатель Comedy Club поведал о страданиях Харламова из-за Асмус
9:29
В Узбекистане задержали возможных членов группы, стоящей за взрывом в Петербурге
9:20
Упавшие деревья и реки во дворах: Как Петербург переживает последствия шторма?
9:10
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке?
8:42
Автобус с 15 пассажирами перевернулся на трассе в Подмосковье
8:30
«Три обезьянки»: Оксана Самойлова показала видео с милыми дочками

Сейчас читают

Погода в доме. ТОП-5 способов распознать дурную энергетику в жилище
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Новости Lentainform

Загрузка...