В Узбекистане задержали возможных членов группы, стоящей за взрывом в Петербурге

Сотрудники МВД и Службы госбезопасноти Узбекистана задержали 11 человек по подозрению в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Об этому сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства внутренних дел.

Уточняется, что силовики разоблачили незаконную деятельность террористической ячейки. До этого, 24 июня в Ташкенте и Ташкентской области задержали 25 приверженцев указанной организации. По имеющимся данным, задержанные попали под влияние действующих в Сирии боевиков и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.

По информации силовых ведомств, «Катиба Таухид валь-Джихад»* стояла за взрывом в метро Петербурга в апреле 2017 года. В августе 2019-го она вошла в список организаций на сайте ФСБ, признанных российским судом террористическими.

* — запрещена в РФ.