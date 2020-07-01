В Узбекистане задержали возможных членов группы, стоящей за взрывом в Петербурге
Силовики республики вскрыли ячейку приверженцев запрещенной международной террористической организации.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: YAY\TASS
Сотрудники МВД и Службы госбезопасноти Узбекистана задержали 11 человек по подозрению в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Об этому сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства внутренних дел.
Уточняется, что силовики разоблачили незаконную деятельность террористической ячейки. До этого, 24 июня в Ташкенте и Ташкентской области задержали 25 приверженцев указанной организации. По имеющимся данным, задержанные попали под влияние действующих в Сирии боевиков и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.
По информации силовых ведомств, «Катиба Таухид валь-Джихад»* стояла за взрывом в метро Петербурга в апреле 2017 года. В августе 2019-го она вошла в список организаций на сайте ФСБ, признанных российским судом террористическими.
* — запрещена в РФ.
Читайте также
72%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?