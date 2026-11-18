В этом году в работе мероприятия задействуют искусственный интеллект.
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дмитрий Песков: прямая линия с Владимиром Путиным в 2026 году пройдет в декабре
Президент России Владимир Путин планирует провести прямую линию в декабре. Об этом в беседе с изданием «Ведомости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о дате мероприятия, представитель Кремля коротко сказал: «В декабре».
В начале октября Песков уже говорил, что подготовка к прямой линии с российским лидером находится в работе. По его словам, к обработке обращений жителей страны подключат отечественный искусственный интеллект.
Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что формат мероприятия останется прежним — прямую линию, как это делалось в последние годы, объединят с большой пресс-конференцией.
Последняя прямая линия с президентом прошла 19 декабря 2025 года в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось около 4,5 часа, за это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов россиян и представителей СМИ. В ходе общения с гражданами Путин обсудил вопросы, связанные с экономикой страны и спецоперацией на Украине, а также социальные проблемы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 6 окт
- Песков сообщил о подготовке совмещенного формата прямой линии с Путиным
- 4 окт
- В Кремле начали подготовку к прямой линии с Владимиром Путиным
- 21 дек
- От Северска до Прямой линии: путь героя России Нарана Очир-Горчева
- 21 дек
- После прямой линии Путина проблемы на местах решают молниеносно
- 19 дек
- «Не могу не посоветовать отечественный автопром»: Путин пошутил про повышение утильсбора в России
- 19 дек
- «На море и на суше»: Путин о применении БПЛА в гражданской сфере
- 19 дек
- «Не страшно в их руки судьбу страны передавать»: Путин о программе «Время героев»
- 7 дек
- На прямую линию с Владимиром Путиным поступило уже более 255 тысяч вопросов
- 5 дек
- На прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 100 тысяч обращений
- 8 нояб
- Песков: Кремль своевременно сообщит о дате прямой линии с Путиным
Читайте также
77%
Нашли ошибку?