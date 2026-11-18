Маматов: нарушение слуха может быть причиной шума в ушах

Шум в ушах может указывать на различные нарушения в организме, включая проблемы со слухом, последствия травм и заболевания, влияющие на кровоток. В некоторых случаях этот симптом требует срочного обращения за медицинской помощью. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов.

По словам специалиста, такое состояние называется тиннитусом. Человек слышит звон, гудение, свист или шипение, хотя окружающие не воспринимают никаких звуков. Неприятные ощущения могут возникать время от времени или сохраняться постоянно.

«Важно понимать, что сам по себе шум не диагноз, а сигнал, который может иметь разные причины», — подчеркнул врач.

Одним из наиболее распространенных факторов являются нарушения слуха, связанные с возрастными изменениями или длительным воздействием громких звуков. При повреждении чувствительных структур внутреннего уха меняется обработка звуковых сигналов.

Шум также может возникать из-за воспаления, скопления ушной серы, приема некоторых лекарств и травм головы или шеи. Иногда его появление связано с напряжением мышц шеи и челюсти.

На выраженность симптома влияют стресс, тревожность и недостаток сна. При переутомлении человеку становится сложнее отвлечься от посторонних звуков, поэтому они могут восприниматься сильнее. Однако, как подчеркнул невролог, даже в таких случаях необходимо исключить заболевания органов слуха и другие возможные причины.

Особое внимание специалист рекомендовал обращать на пульсирующий шум, совпадающий с сердцебиением. Подобное состояние может быть связано с особенностями кровотока и требует медицинского обследования.

«Если шум возник внезапно вместе со снижением слуха, выраженным головокружением или слабостью мышц лица, необходимо обратиться за срочной медицинской помощью», — заключил Маматов.

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