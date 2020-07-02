Россия проголосовала за поправки к Конституции: как это было

Итак, граждане России сделали свой выбор. Некоторое время назад были объявлены окончательные итоги народного голосования по поправкам к Конституции.

В Центрибиркоме, где всю ночь обрабатывали данные, находится наш корреспондент Анна Воропай, у нее все последняя информация, Анна какие цифры известны к этой минуте?

Произведен подсчет 100% голосов по поправкам к Конституции во всех регионах. Согласно его результатам, готовящиеся изменения в основной закон страны поддержали 77,92% граждан. 21,27% участвующих в процедуре отдали свой голос против предложенных нововведений.

Уровень одобрения оказался больше, чем это прогнозировали экзит-пулы и политологи. Данные различаются по регионам. Среди них есть лидеры, выразившие поправкам к Конституции безусловную поддержку — Чечня (98%), Тува (96%), за 90% в Дагестане, больше 80% — Астраахнская, Ростовскаая, Кмеровская, Тбменская области, в Башкирии и Севастополе.

Окончательные итоги подведут в информационном центре в полдень, тогда же сделают выводы. Ведь многое на этот раз происходило впервые в истории страны.

Например, голосование длилось ни один день, как обычно, а было растянуто на целую неделю. Людям, кажется пришлось это по душе. Ведь, сказать свое слово можно было абсолютно в любое время и в любой удобный день. Конечно, на такой неординарный шаг пошли из-за коронавируса, чтобы избежать скопления людей на участках.

Коронавирус внес коррективы и в работу ЦИК. Впервые в ночь подсчета голосов он закрыл двери для журналистов. После финального брифинга всех попросили удалиться, чтобы в зале провести дизенфекцию.

Данные о ходе голосования продолжали поступать. За тем, как это происходило, следила моя коллега Ксения Солдатова.

Результаты пока предварительные, но уже понятно: во всех российских регионах большинство жителей высказались за поправки в конституцию. И сомнений в том, что такая поддержка реальна нет. Процедура была максимально прозрачной. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам голосования, способам голосования. Удобное время можно было выбрать на протяжении этих дней. Мы видим, что наши граждане это оценили. Безопасность, доступность, прозрачность», — подчеркнула глава ЦИК.

Голоса сейчас продолжают обрабатывать. Но уже ясно, что в некоторых регионах изменения в основной закон поддержали практически единогласно. Около 90% «за» в Башкирии, на Ставрополье, в Дагестане и Краснодарском крае. Выборы впервые длились целых семь дней, и за все это время не было выявлено серьезных нарушений. Как рассказала глава ЦИК, сигналы если и поступали, то чаще оказывались фейками. Как, например, неудачные попытки двойного голосования.

«Жалоб, еще раз хочу повторить, которые требуют рассмотрения на заседании цик, так и не поступило. Мы предпринимаем меры, направленные на недопущение двойного голосования. Как я уже говорила и ранее, все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены. Голоса будут учитаны так, как и должны. Один. Попыток можно сделать несколько, но голос будет засчитан один», — категорично заявила Памфилова.

Новшества коснутся и волонтеров. Их особый статус — это одна из предложенных поправок.

«Здорово, что нам удалось сделать голосование народным и каждый мог стать соорганизатором. Я таких кейсов нигде не знаю. Каждый желающий принял участие в организации голосования, девочек кстати в два раза больше. Восемьдесят процентов людей волонтеры с опытом», — глава совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Все семь дней, что шло голосование, добровольцы рассказывали об изменениях в Основной закон, работали наблюдателями на участках. И даже выступили с инициативой — повсеместно внедрить прошедшее электронное голосование.

«Ко мне обратились группа студентов из Плехановского университета, у них сейчас идут экзамены и для них эта форма голосования была удобная и они считают, хорошо бы использовать ее в будущем», — сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Затягивать не намерены и с внедрением самих поправок, чтобы избиратели скорее ощутили эффект от предложений, за которые голосовали.

«Сразу после публикации большинство норм вступит в силу. За это время мы откатали нормы связанные со здравоохранением. Нужен новый закон о культуре, закон о Госсовете. Порядка сотни законов нам придется принять и верстать бюджет по-новому, с учетом индексаций», — рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников.

Одним из самых активных стало голосование в вооруженных силах. Там с военной точностью отчитались: явка составила 99 целых 991 тысячную процента. В общем по России цифры ниже. Но главное: как и обещали: поправки внесут, если их одобрит большинство избирателей. И оно, судя по всему, набирается.