Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию в конце апреля, позднее был переведен на лечение в Москву.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Тимкив

Умер отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию в конце апреля, позднее был переведен на лечение в Москву.

Через некоторое время у 57-летнего мужчины произошел инсульт, после чего он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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