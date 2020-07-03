Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию в конце апреля, позднее был переведен на лечение в Москву.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Тимкив
Умер отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию в конце апреля, позднее был переведен на лечение в Москву.
Через некоторое время у 57-летнего мужчины произошел инсульт, после чего он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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