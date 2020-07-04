Ульянов день. Как не разбежаться со своим суженым и спасти отношения 4 июля?
По традиции в этот день собирали липовый цвет для целебных отваров.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Ewa Brozek, /Карпухин Сергей, /YAY
В православном календаре 4 июля отмечается Ульянов день. Этот праздник посвящен двум мученикам — преподобному пресвитеру Иулию и диакону Иулиану.
История праздника:
Преподобные Иулий пресвитер и Иулиан диакон были братьями. Они жили в V веке в Римской империи. Свои жизни они посвятили проповедованию христианской веры. Их стараниями она распространилась в нескольких странах, причем убеждали язычников обратиться в религию они не только проповедями, но и чудесами. Однажды мимо строящегося храма проезжали люди. Чтобы их не привлекли к труду, они сделали вид, что везут хоронить одного человека. Для этого один из путников прикинулся мертвым. Преподобный Иулиан спросил их, не лгут ли они, но люди заверили, что их слова правдивы. Стоило им проехать мимо, и тот, что изображал мертвого, скончался. После этого никто не смел врать братьям.
Что можно делать 4 июля:
В этот день считалось полезным делать липовый сбор: отвар цветов этого дерева становился целебным, пишет «Утро.ру».
Хорошо в Ульянов день ухаживать за садом и огородом — будет богатый урожай.
Если девушке не нравился ухажер, она писала его имя на бумаге и сжигала ее — больше юноша к ней не приходил.
Что нельзя делать 4 июля:
Плохим знаком считалось, если погибнет липа. Если же человек срубил это дерево, то его могло постичь несчастье: он мог заплутать в лесу.
Нельзя ссориться и ругаться с любимыми людьми — это принесет раздор и восстановить отношения уже не будет суждено.
Не стоит браться за новые дела и предпринимать путешествия — добром ни то, ни другое не кончится.
Народные приметы:
Гроза в этот день говорит о том, что ненастье затянется надолго.
Если после дождя солнце светит ярко — к вечеру снова жди дождя.
Радуга на небе — к ясной погоде.
Если листья папоротника в этот день скручиваются — к жаре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечается 3 июля.
- 3 июл
- Под Красноярском электричество и интернет отключились во время проведения ЕГЭ
- 3 июл
- Экстремальная жара и грозы ждут Центральную Россию с 3 по 5 июля
- 3 июл
- Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма
- 1 июл
- Упавшие деревья и реки во дворах: Как Петербург переживает последствия шторма?
- 1 июл
- Четыре человека пострадали в результате шторма в Петербурге — видео
- 30 июн
- Июль будет теплым на всей территории России — Гидрометцентр
- 30 июн
- Видео: Петербург накрыл шторм — город почти не видно за стеной дождя
- 29 июн
- В Петербург возвращаются дожди
- 29 июн
- Российские регионы оказались под властью разгула стихии
- 28 июн
- Какую угрозу здоровью несет жара и как помочь организму в теплую погоду?
Читайте также
77%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?