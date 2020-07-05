«Огненная пантера?»: Литвинова примерила облегающий костюм красного тигра

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова в очередной раз очаровала фанатов. Звезда примерила крайне необычный для себя костюм – вместо утонченных платьев, в которых знаменитость привыкла видеть публика, светская львица позировала на новом снимке в облегающем костюме красного тигра. Он напомнил некий комбинезон, плавно переходящий в обувь.

«Может ли костюм отразить твою сущность?» - обратилась Литвинова к пользователям с вопросом.

Большинство из них ответили, что артистке больше подходят нежные и милые образы, а не роковые и «горячие». Тем не менее, даже в таком эксцентричном наряде, по мнению фолловеров, теледива выглядит просто сногсшибательно.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

«Богиня!»

«Конечно, может, не важно, ты женщина вамп, порхающая бабочка, или просто печешь пиццу!»

«Огненная пантера?»

«Потрясающая женщина!» - восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рената Литвинова надела синюю шубку в жару и прогулялась по Москве.