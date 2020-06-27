Актриса и режиссер Рената Литвинова в своем аккаунте в Instagram разместила снимок, которым лишний раз подчеркнула свою экстравагантность. На фото 53-летняя знаменитость позирует в подземном паркинге в длинном красном платье с разрезом и надетой сверху синей меховой шубе.

«Самое невероятное появление в +27 по Цельсию», — написала Рената Литвинова в посте.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Многочисленные подписчики заслуженной артистки РФ оценили ее «лук» подобающим образом, отметив чувство стиля и врожденную нежность. Другим, напротив, показалось, что Рената Литвинова на фото стала похожа на эпатажную балерину Анастасию Волочкову.

«Милая! Добрая! Нежная!»

«Волочкова каждый день в шубе и на кэблах! Не превращайтесь в нее, пожалуйста!»

«Ваше появление всегда невероятно, тем и великолепно. Стильная красота во всем!»

«Такая изящная, такая стройная, такая обалденная», — восторгаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литвинова показала ретро-фото с Земфирой.