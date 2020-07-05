Российского футболиста ввели в кому после удара молнией в Подмосковье

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Светлана Шевченко
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Несчастный случай произошел во время плановой тренировки клуба в Орехово-Зуево.

Российского футболиста ввели в кому после удара молнией в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com © H. Schulz

После удара молнией госпитализирован и введен в состояние искусственной комы 16-летний голкипер футбольного клуба «Знамя труда». Как сообщает «МК» у молодого человека повреждено легкое.

Несчастный случай произошел во время плановой тренировки клуба в подмосковном Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо». Как сообщалось ранее, в городе уже второй день бушевала гроза, а жители выкладывали в социальные сети видео фантастической тучи, которая внешне напоминала торнадо.

Разминку тренеры клуба, как отмечает издание, решили не отменять. Разряд молнии попал аккурат в железные ворота, рядом с которыми находился спортсмен. Медики приехали на поле стремительно, но было принято решение транспортировать его на вертолете в столичную больницу.

По информации родственников пострадавшего футболиста, врачи уже в воскресенье планируют его вывести из лекарственного сна. Впереди у подростка долгое восстановление. Медики обнадежили — жить будет.

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