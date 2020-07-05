ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые потакают всем дамским капризам

Не секрет, что некоторые женщины очень любят капризничать. Кому-то свет не мил без того, чтобы не отвести душу на любимом, а у кого просто такой дурной характер. Но далеко не каждый, пусть и влюбленный мужчина, даст волю своей избраннице и согласится терпеть все ее придирки. Астрологи утверждают, что вить веревки можно из представителей трех знаков зодиака, пишет издание «Узнай все!».

Рак

Парни этого знака готовы ради любимой на все. Надо сходить за продуктами в три часа ночи? Пожалуйста! Не забудьте написать ему подробную инструкцию. Хочется на море? Только намекните ему об этом. Он продаст последнюю клешню, но выполнит ваше желание. Только не давайте ему понять, что им манипулируют: Раки очень обидчивы, могут не простить такого использования их чувств.

Весы

Нерешительный в совершении собственного выбора, этот мужчина не колеблется, когда речь идет о том, чтобы было хорошо его пассии. И ремонт затеет, и на дорогую вещь для вас разорится. Но не стоит ему показывать, что он такой податливый. Обида в его сердце лечится бездействием: один раз указав ему на мягкотелость, вы лишите себя подарков надолго.

Рыбы

Представители этого знака постоянно витают в облаках. Поэтому к исполнению ваших желаний их надо подводить аккуратно. Дважды на одну и ту же удочку Рыбы не клюют, придется быть изобретательной. Лучший выход — устроить все так, будто ваш благоверный сам решил сделать то, чего вы желаете. Тогда он ничего не заподозрит.

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