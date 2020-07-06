Какое творческое наследие оставил легендарный композитор Эннио Морриконе

Не стало легенды мировой музыки — на 92-м году жизни скончался Эннио Морриконе. На его счету — композиции к четырем сотням фильмов, и каждому из них маэстро дарил свое неповторимое настроение. На языке музыки Морриконе говорил так точно, что слова уже и не нужны. При этом, ему всегда казалось, что свою главную мелодию он еще не сочинил.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский о творческом наследии, которое нам оставил итальянский классик.

Автор саундтреков, который стал признанным классиком. Эннио Морриконе прозвали «Моцартом киномузыки». Впрочем, его произведения не обязательно слушать перед большим экраном. Музыка Морриконе давно живет своей жизнью и включает особые эмоции.

С первых нот этого композитора научились угадывать далеко не сразу. Долгие годы имя Эннио Морриконе — указывали мелким шрифтом в титрах итальянских комедий. А будущий маэстро подрабатывал в римских ресторанах. Пока его не услышали режиссеры с музыкальными именами. Леоне, Дзефирелли, Пазолини, Ардженто — уже не представляли итальянское кино без него.

Впрочем, для итальянских боевиков, которые насмешливо называли «макаронными вестернами» Морриконе поначалу писал под псевдонимом — все-таки выпускник консерватории. Но после невероятного успеха фильма с Клинтом Иствудом прятаться уже было невозможно. Почти полтысячи фильмов теперь звучат нотами Морриконе. Его музыка стала лучшей, что слышали в Голливуде конца 80-х.

Композиция принесла итальянскому автору «Грэмми», «Золотой глобус». В 2007-м он получает «Оскар» — по совокупности заслуг. А потом еще один — за музыку в «Омерзительной восьмерке» Тарантино.

К международным музыкальным и кинематографическим наградам добавилась и российская премия «Золотой орел» за саундтрек к фильму о подводной катастрофе — «72 метра» Владимира Хотиненко. Российский режиссер не хотел слышать никого другого кроме Морриконе и уговорил итальянского маэстро, сказав, что именно в его музыке есть и красота, и надежда.

Итальянский классик стал включать российские города в свой гастрольный график, едва только узнал, какой он оказывается знаменитый и здесь тоже. Не просто великий — родной. Настоящему итальянцу в России пришлось по душе.

Два года назад композитор по случаю двойного юбилея — своего 90-летия и 60-летия творчества — отправился в мировое турне. Он сразу сказал — это последние концерты, возвращений не будет. Тогда Эннио Морриконе простился со своим слушателем. В канун приезда в Россию, в последнем интервью «Известиям» в Риме, он поделился планами, которым не суждено было сбыться.

«Если наша жизнь — это фильм, то музыка для него была бы очень драматичная, сильная. Мы живем в непростое время, это точно. И это должна быть непростая музыка. Полная противоречий. Я бы хотел написать такую музыку для фильма нашего времени».