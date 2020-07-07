Гений, опередивший время: чем прославилась советский ученый Наталья Бехтерева?

Праздничный дудл с изображением выдающегося советского ученого, доктора медицинских наук и нейрофизиолога Натальи Бехтеревой появился на стартовой странице Google. Как заявили в компании, портрет размещен в честь дня рождения медика, с целью напомнить пользователям о ее неоценимом вкладе в развитие науки.

«Бехтерева — автор опередивших свое время открытий, научный руководитель Института мозга человека РАН, исследователь, внесший неоценимый вклад в мировую традицию изучения мозга человека», — отметили представители пресс-службы Google.

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Академик Наталья Бехтерева родилась 7 июля 1924 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге — Прим.ред.). Удивительно, но в раннем возрасте будущий ученый мечтала стать певицей. Однако реализовать грандиозные планы помешала Великая Отечественная война. Так, по окончании школы Наталья решила пойти по стопам дедушки, великого русского ученого Владимира Бехтерева, и поступила в 1‑й Ленинградский медицинский институт им. академика И. П. Павлова. Затем, в 1950 году, продолжила обучение в аспирантуре в Институте физиологии ЦНС АМН СССР.

По словам коллег Натальи Бехтеревой, ее удивительной способности мыслить «не как все» и поразительному трудоголизму можно было только позавидовать. Именно Бехтеревой удалось разработать уникальную методику изучения механизмов памяти, эмоций, мышлений, творчества. Данная сфера казалась ей настолько увлекательной, что вскоре Наталья создала и возглавила Институт мозга, сотрудники которого исследовали сверхвозможности человеческого разума, проводили эксперименты по развитию альтернативного зрения у слепых. Сама Бехтерева также огромную часть времени посвятила изучению такого понятия как душа.

Но главная заслуга почетного академика в том, что именно она стала первым ученым в СССР, который опробовал методику долгосрочного вживления электродов в мозг, для проведения диагностики, а также лечения серьезных заболеваний центральной нервной системы (ЦНС).

За долгие годы карьеры Наталья Бехтерева написала в общей сложности порядка 400 научных работ. Сегодня ее труды заложили основы фундаментальных исследований в физиологии мозга человека.

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