Советник «Роскосмоса» задержан за госизмену в Москве

Советника главы «Роскосмоса» задержали в Москве. Согласно официальному комментарию космической корпорации Иван Сафронов задержан по обвинению в государственной измене.

«Сегодня следственными органами было проведено задержание Советника генерального директора Госкорпорации „Роскосмос“ Сафронова Ивана Ивановича. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (Государственная измена, то есть совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации — Прим.ред.). На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация „Роскосмос“ оказывает всяческое содействие следственным органам», — сообщил 5-tv.ru руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По данным «Роскосмоса», задержание Ивана Сафронова не связано с его деятельностью на посту советника в госкорпорации.