Видео: На западе Москвы горит склад базы каскадеров
Здание частично обрушилось, слышны взрывы.
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Фото, видео: Instagram @yulia_yuliar, @kireev2018
На западе Москвы загорелся склад с автомобилями. Как сообщает ТАСС, пожар вспыхнул во 2-м Сетуньском проезде, здание частично обрушилось. По данным агентства, пожар возник на базе каскадеров «Парк киноприключений».
Площадь металлического склада составляет 750 кв. метров. По информации источников, внутри находятся автомобили. На месте работают 20 пожарных расчетов.
Рядом с местом возгорания слышны хлопки. По неподтвержденной информации, на складе могут находиться емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. В пресс-службе ГУ МЧС России подтвердили пожар на площади 725 квадратных метров. В настоящее время огонь локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.
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