Кудрин: Счетная палата вернула в бюджетную систему страны 4,5 миллиарда рублей

Эфирная новость 27

Глава контрольно-надзорного ведомства отчитался в Госдуме об итогах работы за 2019 год.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

Депутаты Госдумы единогласно приняли обращение к коллегам из турецкого парламента с призывом проявить мудрость и не допустить превращения храма-музея Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Изменение статуса музея всемирного масштаба в Госдуме назвали весьма чувствительным вопросом, который может обострить ситуацию на Ближнем Востоке и нанести серьезный ущерб духовному наследию и культурным традициям.

Также сегодня депутаты заслушали отчет о работе Счетной палаты. Глава ведомства Алексей Кудрин подчеркнул — специалисты выявили бюджетные нарушения на 884 миллиарда рублей.

«По итогам нашей работы в бюджетную систему были возвращены 4,5 миллиарда рублей», — сообщил Алексей Кудрин.

По его словам, в результате проверок Счетная палата направила 51 материал в Генпрокуратуру, 22 — в другие правоохранительные органы, было возбуждено 25 уголовных дел, а по 20 материалам проходит проверка. К дисциплинарной ответственности привлечены 436 должностных лиц.

И сегодня же в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан. Виновным будет грозить штраф от 50 до100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до одного года.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Видео: Приемная дочь обвиняемого в педофилии Дмитриева обеспокоена его здоровьем
18:01
Видео: Простые и вкусные гренки из сельди по рецепту XIX века
18:00
Сильнейшие наводнения привели к многочисленным жертвам в Китае и Японии
17:50
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
17:40
Сексуальная агрессорша или игривая кошечка: чем ваш знак зодиака покоряет мужчин в постели?
17:31
Как будет развиваться мир после коронавируса? Два сценария от ООН

Сейчас читают

«Попросила селфи»: порнозвезда рассказала, как Андрей Аршавин сорвал оргию
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Игорь Бутман рассказал о новой возлюбленной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок