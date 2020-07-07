Кудрин: Счетная палата вернула в бюджетную систему страны 4,5 миллиарда рублей
Глава контрольно-надзорного ведомства отчитался в Госдуме об итогах работы за 2019 год.
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Депутаты Госдумы единогласно приняли обращение к коллегам из турецкого парламента с призывом проявить мудрость и не допустить превращения храма-музея Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Изменение статуса музея всемирного масштаба в Госдуме назвали весьма чувствительным вопросом, который может обострить ситуацию на Ближнем Востоке и нанести серьезный ущерб духовному наследию и культурным традициям.
Также сегодня депутаты заслушали отчет о работе Счетной палаты. Глава ведомства Алексей Кудрин подчеркнул — специалисты выявили бюджетные нарушения на 884 миллиарда рублей.
«По итогам нашей работы в бюджетную систему были возвращены 4,5 миллиарда рублей», — сообщил Алексей Кудрин.
По его словам, в результате проверок Счетная палата направила 51 материал в Генпрокуратуру, 22 — в другие правоохранительные органы, было возбуждено 25 уголовных дел, а по 20 материалам проходит проверка. К дисциплинарной ответственности привлечены 436 должностных лиц.
И сегодня же в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан. Виновным будет грозить штраф от 50 до100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до одного года.
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