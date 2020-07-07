Кудрин: Счетная палата вернула в бюджетную систему страны 4,5 миллиарда рублей

Депутаты Госдумы единогласно приняли обращение к коллегам из турецкого парламента с призывом проявить мудрость и не допустить превращения храма-музея Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Изменение статуса музея всемирного масштаба в Госдуме назвали весьма чувствительным вопросом, который может обострить ситуацию на Ближнем Востоке и нанести серьезный ущерб духовному наследию и культурным традициям.

Также сегодня депутаты заслушали отчет о работе Счетной палаты. Глава ведомства Алексей Кудрин подчеркнул — специалисты выявили бюджетные нарушения на 884 миллиарда рублей.

«По итогам нашей работы в бюджетную систему были возвращены 4,5 миллиарда рублей», — сообщил Алексей Кудрин.

По его словам, в результате проверок Счетная палата направила 51 материал в Генпрокуратуру, 22 — в другие правоохранительные органы, было возбуждено 25 уголовных дел, а по 20 материалам проходит проверка. К дисциплинарной ответственности привлечены 436 должностных лиц.

И сегодня же в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан. Виновным будет грозить штраф от 50 до100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до одного года.