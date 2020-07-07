Сафронов не признал вину в госизмене
ФСБ настаивает на аресте бывшего журналиста.
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Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru
В Лефортовском суде Москвы решается судьба Ивана Сафронова, советника главы «Роскомоса», бывшего газетного журналиста. Ему должны избрать меру пресечения по делу о госзимене.
ФСБ настаивает на аресте, по данным контрразведки Сафронов передал секретные сведения представителю одной из спецслужб стран НАТО. Пока не понятно какие именно эпизоды ему инкриминируют.
Леонид Китрарь следит за процессом.
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