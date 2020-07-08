Союз Петра и Февронии: что можно и нельзя делать в День семьи, любви и верности
Эти православные святые считаются покровителями брачных уз.
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Фото, видео: Golos.ua; www.globallookpress.com / Michael Peuckert, Rolf Vennenbernd, imago stock&people, Stephan Knödler
В православном календаре 8 июля отмечается день Петра и Февронии. Они считаются покровителями брачных уз и семейного благополучия.
История праздника:
Некоторые исследователи отождествляют Петра с сыном князя муромского Юрия Владимировича. Легенда гласит, что он заболел проказой, и никто не мог его излечить. Во сне он увидел, что избавить его от недуга может дева простого происхождения по имени Феврония. Наяву Петр отыскал ее и она смогла его исцелить. Единственным условием ее было, что после он возьмет ее в жены. Однако княжеский сын не сдержал обета, и вновь болезнь взяла свое. Тогда Петр пришел к Февронии и просил прощения. Дева пощадила нерадивого барина и снова исцелила. Тогда уже он исполнил обет и женился на ней. В Муроме бояре не захотели, чтобы у княжеского сына, нового правителя, была жена-простолюдинка, и поставили выбор: или престол, или супруга. Тогда Петр с Февронией ушли из города, но после бояре одумались и позвали их обратно. Петр с Февронией жили душа в душу и стали символом вечной любви и верности.
Что можно делать 8 июля:
В этот день принято ходить в храм и молиться о том, чтобы господь послал семье детей.
Мужу и жене хорошо провести весь день вместе за работой — тогда в их дом придет настоящее счастье и согласие.
Просить руки возлюбленной в этот день — верный знак, что брак будет долгим и крепким.
Что нельзя делать 8 июля:
Так как этот день выпадает на пост, нельзя венчаться — это грех.
Нельзя браниться, особенно с родными и близкими — удача отвернется.
Не стоит в этот день купаться в водоеме. Февронию называли также Русальницей, считалось, что обитатели вод могут утащить человека в пучину.
Народные приметы:
Если на Петра и Февронию жаркий день — тепло продержится еще 40 дней.
Свиньи и мыши начали есть сено — покос будет плохим.
Если рассада хорошо пьет воду — в дни сенокоса будет сухая погода. Если плохо — наоборот, к дождю.
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