Утилизация старых авто по-американски — захватывающее видео
Жители Аляски избавляются от автохлама весьма оригинальным способом.
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Фото, видео: YouTube / How to Alaska; 5-tv.ru
На Аляске нашли оригинальный способ утилизации старых автомобилей. Местные жители превратили процесс в яркое шоу. Отслужившие свое машины разгоняют и сбрасывают с крутого обрыва.
Представление стало настолько популярным, что понаблюдать за ним приезжают любители автотрюков со всей Америки.
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