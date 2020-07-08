Утилизация старых авто по-американски — захватывающее видео

Эфирная новость 17

Жители Аляски избавляются от автохлама весьма оригинальным способом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: YouTube / How to Alaska; 5-tv.ru

На Аляске нашли оригинальный способ утилизации старых автомобилей. Местные жители превратили процесс в яркое шоу. Отслужившие свое машины разгоняют и сбрасывают с крутого обрыва.

Представление стало настолько популярным, что понаблюдать за ним приезжают любители автотрюков со всей Америки.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
«Впервые кайфанул»: из Лазарева сварили «супчик»
13:42
Утилизация старых авто по-американски — захватывающее видео
13:25
«Все как мы любим с Филиппом»: Рудковская и Киркоров отметились на вечере Тимати
13:16
Бритни Спирс попыталась станцевать под Бейонсе — получился урок аэробики
13:04
«В ту же ночь они меня отравили…»: сын Бари Алибасова подал в суд на похитителей отца
12:55
«Выходит за рамки норм»: Политолог о пьяном вождении мэра Саяногорска

Сейчас читают

«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок