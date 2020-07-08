На автозаправки хотят вернуть пиво

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Разрешением вновь продавать пиво и слабоалкогольные напитки.на АЗС Минпромторг предлагает поддержать общепит в условиях пандемии.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Водительские права в России скоро изменят внешний вид. По инициативе МВД к привычной надписи «водительское удостоверение» на русском добавят аналогичные — на французском и английском языках. При этом, менять документ старого образца на новый не придется. Он будут действовать до окончания срока.

Изменения коснутся и перечня сведений в документах на автомобиль. В свидетельстве о регистрации, к примеру будет указана мощность двигателя.

Еще одни изменения ждут автозаправочные комплексы. На АЗС могут вновь продавать пиво и слабоалкогольные напитки. Таким образом Минпромторг предлагает поддержать общепит в условиях пандемии. Сфера торговля признана одной из самых пострадавших из-за коронавируса. Также снять запрет на продажу спиртного могут в парках, санаториях и гостиницах. Когда закон вступит в силу — пока не известно.

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На автозаправки хотят вернуть пиво

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