На автозаправки хотят вернуть пиво
Разрешением вновь продавать пиво и слабоалкогольные напитки.на АЗС Минпромторг предлагает поддержать общепит в условиях пандемии.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Водительские права в России скоро изменят внешний вид. По инициативе МВД к привычной надписи «водительское удостоверение» на русском добавят аналогичные — на французском и английском языках. При этом, менять документ старого образца на новый не придется. Он будут действовать до окончания срока.
Изменения коснутся и перечня сведений в документах на автомобиль. В свидетельстве о регистрации, к примеру будет указана мощность двигателя.
Еще одни изменения ждут автозаправочные комплексы. На АЗС могут вновь продавать пиво и слабоалкогольные напитки. Таким образом Минпромторг предлагает поддержать общепит в условиях пандемии. Сфера торговля признана одной из самых пострадавших из-за коронавируса. Также снять запрет на продажу спиртного могут в парках, санаториях и гостиницах. Когда закон вступит в силу — пока не известно.
Читайте также
60%
-0.93 80.41
-1.06
Нашли ошибку?