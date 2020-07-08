Грустный ТОП-5: каким знакам зодиака не суждено похудеть?

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Алиса Старжевская
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Звезды определяют не только судьбу, но и вес человека, считают астрологи.

Грустный ТОП-5: каким знакам зодиака не суждено похудеть?

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

На стройность и внешний вид влияет много факторов: генетика, привычки, питание. Однако астрологи убеждены, что некоторым знакам зодиака звезды просто не дают стать худыми, пишет Lisa.ru.

Рыбы

Рожденным под этим знаком сложно начать что-то менять в своей жизни — будь то работа, стиль одежды или собственный вес. Рыбам часто проще убедить себя, что можно не вставать лишний раз на весы, чем стойко следовать диете. А частые срывы и зажоры могут и вовсе привести их в отчаяние.

Близнецы

Двойственность знака говорит сама за себя: сложно быть сторонниками ЗОЖ, если постоянно отвлекаться то на одно, то на другое. В итоге вместо подсчета калорий они предпочитают «подумать об этом завтра» и просто хорошо провести время за вкусной едой.

Рак

Стресс — частый спутник в жизни Раков. Им тяжело смириться с проблемами на работе и в личной жизни, а за лишний вес хочется не ругать, а жалеть себя. В итоге все проблемы они часто заедают вкусностями, а потом грустят, когда подсчитывают лишние килограммы.

Лев

Львам сложно отказать себе в прекрасном. Хотя они прекрасно следуют диете и занимаются спортом, однообразная и пресная еда вызывает у них отвращение. В итоге любовь к деликатесам может печально отразиться на их фигуре.

Козерог

Козероги порой бывают жертвами привычки. Если правильное питание — часть их жизни, то они будут старательно соблюдать диету на постоянно основе. Но если они предпочитают вкусную еду и вечер на диване, то сложно бывает контролировать собственную фигуру.

5-tv.ru недавно рассказывал, что Макс Фадеев поделился со всеми тайной быстрого похудения.

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